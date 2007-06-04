Кинофорум, посвященный идее спасения мира

В Минске стартует "Экомир-2007" - Международный экологический кинотелефорум стран Центрального, Восточно-Европейского региона и Балтии.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. В кинофоруме примут участие представители России, Украины, стран Балтии, Польши, Болгарии, Чехии, а также Словакии, Венгрии, Италии, Македонии и Австрии.

В рамках мероприятия - конференция и смотр-конкурс документальных киновидеофильмов и телевизионных программ, а также конкурсные просмотры и "круглые столы". Помимо этого, в республике пройдут различные природоохранные акции, кинофестиваль, авторская фотовыставка белорусского полярника Алексея Гайдашова, городской праздник в Лошицком парке, областная акция "Посади дерево" и другие массовые мероприятия во всех регионах страны.



По итогам Кинотелефорума будет издан сборник материалов на русском и английском языках.