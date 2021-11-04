Кинофестиваль «Лiстапад» в 2021 году меняет слоган, логотип и принцип отбора фильмов к показу

Новости Беларуси. Осенний сезон традиционно обещает нам встречу с хорошим, настоящим и глубоким кино. 20 ноября откроется XXVII международный кинофестиваль «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А значит на неделю Минск погрузится в просмотры последних кинолент.

В 2021 году организаторы фестиваля действительно обещают много новшеств. Начиная со смены команды. В этом году мероприятие проведет Национальная киностудия «Беларусьфильм». Сменит «Лiстапад» и свой привычный слоган и логотип. В конкурсе молодежных кинолент не будет ограничений по жанрам.

Жюри изменило подход к выбору самих фильмов. В лентах будет больше прослеживаться тема гуманизма. Расширится и география участников.