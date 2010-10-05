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Киноактер Норман Уиздом скончался на 96 году жизни в Великобритании

05 октября 2010 12:46
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Недавно он перенёс серию инсультов, его состояние резко ухудшилось. Умер актер в доме для престарелых. Всемирную известность ему принесла роль Норманна Питкина в комедийных фильмах «Мистер Питкин в тылу врага», «Мистер Питкин в больнице» и др. Сериал выходил на экраны с 1953 по 66 годы. Уиздом успел сняться в 32 телевизионных сериалах и 19 художественных фильмах. Кроме актерской, он освоил профессии сценариста, музыканта, продюсера, был удостоен рыцарского звания.
# общество # Культура

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