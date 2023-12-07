КГК проведёт горячую линию по вопросам работы общественного транспорта

Высказать мнение о работе общественного транспорта – 7 и 8 декабря Комитет госконтроля проведет горячую линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замечания и предложения готовы выслушать по короткому номеру телефона 191. Если дозвониться не получится, информацию можно отправить в чат-бот Telegram-канала КГК.

Сообщить предлагается о претензиях к работе перевозчиков, неисполнении ими графиков движения или срывах рейсов; невыдаче талонов при оплате проезда, недостаточности транспортного сообщения, ненадлежащем содержании остановок и самого транспорта. Также работники комитета ждут предложения о повышении эффективности взаимодействия между перевозчиками и пассажирами. Например, о внедрении интернет-сервисов или изменении графиков движения.