Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • КГК Беларуси: Стоимость строительства для «очередников» не должна превышать фактической стоимости квадратного метра плюс 5% рентабельности

КГК Беларуси: Стоимость строительства для «очередников» не должна превышать фактической стоимости квадратного метра плюс 5% рентабельности

12 июня 2011 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Большинство обращений в ходе «прямой линии», которая состоялась 9 июня в Комитете госконтроля Беларуси и была посвящена строительству жилья в Минске, касалось стоимости жилья, льготного кредитования, сроков ввода жилых домов в эксплуатацию и движения очереди тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Иван Романович, начальник главного управления контроля по г. Минску КГК Беларуси:
Мы будем отслеживать, чтобы стоимость строительства для «очередников» не превышала фактической стоимости квадратного метра плюс 5 процентов рентабельности и не была безосновательно привязана к курсу доллара. Однако и те, кто строится, должны очень внимательно читать договор, адекватно оценивать свои финансовые возможности и избегать подрядчиков, которые нарушают законодательство. К сожалению, рассчитывать на дополнительный кредит тем, в договорах которых стоимость квадратного метра жилья привязана к долларовому эквиваленту, не стоит.     
# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

Другие новости рубрики

Все новости
12 июня 2011 11:26

Простолупов: Этим летом квадратный метр стоящегося жилья будет стоить не более 1000 долларов

11 июня 2011 13:46

С 18.00 11 июня до 8.00 12 июня в Минске будет ограничена продажа спиртного

11 июня 2011 13:41

Александр Лукашенко 17 июня даст плановую пресс-конференцию белорусским центральным и региональным СМИ