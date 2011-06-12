КГК Беларуси: Стоимость строительства для «очередников» не должна превышать фактической стоимости квадратного метра плюс 5% рентабельности

Большинство обращений в ходе «прямой линии», которая состоялась 9 июня в Комитете госконтроля Беларуси и была посвящена строительству жилья в Минске, касалось стоимости жилья, льготного кредитования, сроков ввода жилых домов в эксплуатацию и движения очереди тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Иван Романович, начальник главного управления контроля по г. Минску КГК Беларуси:

Мы будем отслеживать, чтобы стоимость строительства для «очередников» не превышала фактической стоимости квадратного метра плюс 5 процентов рентабельности и не была безосновательно привязана к курсу доллара. Однако и те, кто строится, должны очень внимательно читать договор, адекватно оценивать свои финансовые возможности и избегать подрядчиков, которые нарушают законодательство. К сожалению, рассчитывать на дополнительный кредит тем, в договорах которых стоимость квадратного метра жилья привязана к долларовому эквиваленту, не стоит.