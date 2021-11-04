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КГК 4 ноября проведёт горячую линию на тему качества услуг отопления в Минске

04 ноября 2021 06:38
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Новости Беларуси. 4 ноября Комитет госконтроля на связи с теми, у кого есть вопросы к качеству оказания услуг отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК 4 ноября проведёт горячую линию на тему качества услуг отопления в Минске-1

С 10:00 у жителей Минска есть возможность не только обратиться на горячую линию ведомства с жалобами или предложениями по номеру на экране, но и получить исчерпывающую информацию у специалистов основных столичных предприятий этой отрасли о состоянии систем тепловодоснабжения, проблемах с отоплением. Каждый звонок будет зафиксирован и не останется без внимания.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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