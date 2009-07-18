Казначейству США требуются юмористы

На правительственном сайте Federal Business Opportunities.gov появилось объявление о том, что в отделе публичного долга Казначейства США требуется юморист, способный объяснить сотрудникам пользу юмора на работе и дома.

Претендент должен проводить для сотрудников «без отрыва от производства» трехчасовые дискуссии на тему роли юмора на рабочем месте, тесной связи между юмором и стрессом и роли юмора при деловом и офисном общении.

Претендент должен уметь создавать презентации и мультфильмы, а также быть способен говорить без перерыва в течение всей презентации.

Дополнительные требования к претенденту: понимание важности и силы юмора на рабочем месте; умение рассказать, как использовать таланты и креативность, чтобы добавлять юмор в ежедневную атмосферу; способность снимать стресс дома и в офисе; понимание того, насколько и почему юмор важен в общении; умение налаживать взаимоотношения в офисе; умение предотвращать переутомление, сообщают информагентства.