Казимир Фарино: В Минске сегодня самые востребованные репетиторы - по иностранным языкам

Заместитель министра образования Беларуси Казимир Фарино выступил с критикой учителей иностранного языка на республиканском семинаре-совещании, прошедшем в стенах Академии последипломного образования, пишет « Звязда ».

Казимир Фарино:

Вы знаете, почему в Минске сегодня самые востребованные репетиторы именно по иностранным языкам? Потому что вы (педагоги – ctv.by) задаете своим ученикам такие домашние задания, с которыми самостоятельно справиться просто невозможно. Тот учебный материал, который вы не отрабатываете вместе с учениками на уроке, дети вынуждены самостоятельно осваивать дома. У меня есть конкретные факты, когда со школьным домашним заданием не смог справится человек, который закончил Лингвистический университет.

Если урок проходит в виде монолога учителя, то поставленной цели - развития у школьников разговорных навыков - вы никогда не сможете добиться. Для чего мы пошли на деление классов на три группы? Чтобы у учителя было время для общения с каждым учеником и можно было учесть индивидуальные особенности и способности к обучению каждого ребенка. Даже не думайте делать уроки иностранного языка парными.