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Кажется, что пришёл весь город. Как встречали белорусских миротворцев в Витебске

15 января 2022 17:54
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Новости Беларуси. Сразу после встречи с Президентом белорусские миротворцы направились в расположение своей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Казахстане были задействованы военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады.

В Витебске их встретила съемочная группа СТВ. На связи со студией корреспондент Виктор Пралич.

Кажется, что пришёл весь город. Как встречали белорусских миротворцев в Витебске-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Кажется, встречать миротворцев пришел весь Витебск. Многие пришли даже семьями, чтобы своими глазами увидеть тех, кто на деле доказал свой профессионализм и достойно выполнил миротворческую миссию.

Кажется, что пришёл весь город. Как встречали белорусских миротворцев в Витебске-4

Воинский плац превратился в площадь чествования героев. В адрес бойцов миротворческой роты звучали слова благодарности от руководства Вооруженных Сил, областной власти. Витебск гордится героями нашего времени.

Кажется, что пришёл весь город. Как встречали белорусских миротворцев в Витебске-7

Екатерина Гамзюк, мама военнослужащего
Слезы, я не могу говорить.
– Но вы гордитесь?
– Горжусь. Моя реально гордость.

Такого внимания к себе миротворцы явно не ожидали. Ведь они просто исполняли свои обязанности.

Кажется, что пришёл весь город. Как встречали белорусских миротворцев в Витебске-10

Максим Милованов, военнослужащий миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Задача была – взять под охрану военный аэродром. Мы это выполнили, а то, что говорят, что тяжело в учении – легко в бою, это действительно правда. Чем больше ты тренируешься, нарабатываешь практику на учениях каких-то, в реальных действиях это реально помогает.

Виктор Пралич:
Хотелось бы сказать что мы здесь находимся уже несколько часов. Людей здесь становилось все больше, несмотря на то, что в Витебске мороз, все дождались своих героев.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Пралич # Максим Милованов # Екатерина Гамзюк # Фотофакт

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