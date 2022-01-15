Кажется, что пришёл весь город. Как встречали белорусских миротворцев в Витебске

Новости Беларуси. Сразу после встречи с Президентом белорусские миротворцы направились в расположение своей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Казахстане были задействованы военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады.

Виктор Пралич, корреспондент: Кажется, встречать миротворцев пришел весь Витебск. Многие пришли даже семьями, чтобы своими глазами увидеть тех, кто на деле доказал свой профессионализм и достойно выполнил миротворческую миссию.

Такого внимания к себе миротворцы явно не ожидали. Ведь они просто исполняли свои обязанности.

Максим Милованов, военнослужащий миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Задача была – взять под охрану военный аэродром. Мы это выполнили, а то, что говорят, что тяжело в учении – легко в бою, это действительно правда. Чем больше ты тренируешься, нарабатываешь практику на учениях каких-то, в реальных действиях это реально помогает.

Виктор Пралич:

Хотелось бы сказать что мы здесь находимся уже несколько часов. Людей здесь становилось все больше, несмотря на то, что в Витебске мороз, все дождались своих героев.

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