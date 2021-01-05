Прямой эфир

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ

05 января 2021 15:45
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем. 5 января большая команда наших коллег удостоена заслуженных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это журналисты, видеоинженеры, операторы – одним словом те, кто делает «Столичное телевидение».

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ-1

Надо отметить, что церемония награждения прошла прямо в одной из наших студий. А как по-другому? Тем, кто работает над прямыми эфирами, нужно быть, как говорится, здесь и сейчас. Поэтому с почетной миссией глава Администрации Президента и министр информации прибыли прямо к нам.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ-4

И первая награда от президентского штаба – исполняющему обязанности генерального директора Кириллу Казакову. В числе награжденных также журналисты Игорь Позняк, Ксения Худолей, ведущий информационных программ Евгений Поболовец и репортер Виктория Ходосок.  

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ-7

А нагрудный знак «Отличник телевидения и радио» вручен старожилу нашего телеканала – заместителю директора технической дирекции Виктору Рыбачку.  

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ-10

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Да, молодой возраст, но тем не менее сформирован свой почерк, работа постоянно шлифуется, совершенствуется. Сегодня отметили многих сотрудников: и ведущих, и операторов, режиссеров. Каждый внес свой посильный вклад в те общую оценку труда целого коллектива. А оценка вашего труда – это оценка тех людей, тех зрителей, которые смотрят ваши передачи.

«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ-13

Телевизионный продукт – заслуга большой команды, потому за высокий профессионализм сегодня отметили сотрудников интернет-дирекции и звукорежиссеров. И, как пообещали официальные гости, это не последние награды в наступившем году.

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