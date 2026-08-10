Каждый трудится на результат! Аграрии Брестской области выходят на финальный этап уборочной кампании

Белорусская жатва демонстрирует отличный темп и высочайшую технологическую дисциплину. На текущий момент наши аграрии уже убрали 74% площадей, выведя общий намолот на знаковую отметку в 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически мы видим мощный рывок: текущий результат превышает прошлогодний показатель более чем на 1,5 миллиона тонн. Такая прибавка – это прямой результат рачительного подхода, ставки на озимый клин и эффективного использования каждого погожего часа.

И давайте обратим внимание на цифры, где отчетливо виден вклад каждого региона в общую копилку. Лидерские позиции прочно удерживает Минская область с результатом почти 1 миллион 650 тысяч тонн. Стабильно высокую планку держит и Гродненский регион – 1 миллион 275 тысяч. Гомельская область внесла в каравай 886 тысяч тонн, аграрии Могилевщины – 735 тысяч, а замыкает список Витебская область, чей намолот составляет 537 тысяч тонн. На счету Брестской области уже 1 миллион 523 тысячи тонн! Жатва на юго-западе страны традиционно отличается ювелирной точностью и высочайшей скоростью работы, а местные экипажи-тысячники один за другим берут новые рубежи. Как на Брестчине куются хлебные рекорды, с каким настроением комбайнеры выходят на финальный этап уборочной и за счет чего регион держит столь мощный темп – из эпицентра страды передает Кристина Протосовицкая.

Интервью не с первого захода. Это поле тритикале держит в напряжении даже опытного механизатора. Шквалистый ветер и грозы положили колосья. Урожай не отдает себя просто так. Но Игорь Гаврик – рекордсмен прошлогодней жатвы. И сейчас он прикладывает максимум усилий. Чтобы каждое зерно легло не в землю, а в бункер.

Игорь Гаврик, механизатор сельхозпредприятия «Крошин»:

Во-первых, стеблеподъемники нужны, чтобы были. Ну и регулировать с мотовилом, а также срез. Сложность, терпение и держать себя в руках, потому что бывает, и подобьет жатку, и сегмент собьешь, где-то низко убираешь, где-то камень или какой-то предмет попадает. Для Игоря Гаврика из хозяйства «Крошин» Барановичского района это юбилейная 20-я уборочная. Уже намолотил более 3 тысяч зерновых. В «Крошине» 16 экипажей. Под уборку отдано 4632 гектара. Урожайность держат высокую – 73,7 центнера с гектара. А озимая рожь и вовсе рекорд – почти 100 центнеров с гектара.

Василий Жолнерчук, главный агроном сельхозпредприятия «Крошин»:

Убираем по 4-5% каждый день, по 150-200 гектаров. Сейчас у нас идет уже уборка озимого тритикале и пшеницы. Мы всегда на озимый рапс, на зерновые стараемся приобретать новые рапс-гибриды и сорта новые. Смотрим и везде интересуемся, чтобы была повышенная урожайность. В прошлом году некоторые сорта давали и 90 и 100 центнеров, а в этом году, видно, жара подсушила. Экипажам ответственности не занимать, каждый трудится на результат. Дисциплинированно и четко проходят гектар за гектаром. Бьются и за личный рекорд по намолоту, и за тонны перевезенного зерна. А в итоге эта гонка за общий каравай.

Именно такого отношения к делу – добросовестного и честного – требует от аграриев Президент. Год на год не приходится. Погода вмешивается. Но это не отговорка для плохой работы. И тем более не прикрытие для грубых нарушений и безалаберности. Тем, кто не способен осознать остроту вопроса продовольственной безопасности, государство дает шанс проявить себя на другом поприще – военном. По поручению Президента в одном из соединений ССО Беларуси стартовал сбор с призывом военнообязанных. В Беларуси стартовали сборы для военнообязанных. В строю и те, кто еще вчера был в поле. Сборы могут продлиться до 60 суток. За это время участники восстановят военно-профессиональные навыки и их направят в районы выполнения учебно-боевых задач. Итогом станет формирование стрелкового батальона. Здесь дисциплина будет усвоена каждым.