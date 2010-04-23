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Каждый третий белорус считает, что с приходом в местные Советы новых депутатов жизнь в их регионе значительно изменится

23 апреля 2010 18:10
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Таковы результаты Национального телефонного опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента.

Общественное мнение о предстоящей политической кампании по мере приближения к ней меняется. Так, как показал опрос, возросло количество белорусов, которые обязательно примут участие в выборах. Если в феврале в этом были уверены около 80% респондентов, то сейчас — почти 90%.

Проведенный опрос также показал, что предпочтение в ходе голосования будет отдано кандидатам — мужчинам: 20% опрошенных выберут именно представителя сильного пола, а дамам отдадут свои голоса — лишь 10%. При этом оптимальный возраст для народного избранника должен составлять 30-45 лет — так полагают почти 60% принявших участие в опросе, а четверть респондентов считают допустимым и возраст 46-55 лет. При этом вероисповедание будущего депутата не так важно.

# общество

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