Каждый пятый житель Литвы в 2008 году жил за чертой бедности

Об этом свидетельствуют результаты опроса европейского статистического агентства «Евростат».

Статистическое агентство Евросоюза «Евростат» приводит неприятную для Литвы статистику: в 2008 году за чертой бедности в Литве находились 20% жителей. Хуже, чем в Литве, положение только у трех стран: в Латвии, где бедствуют 26% населения, Румынии (23%) и Болгарии (21%). Аналогичные Литве показатели были в Греции и Испании. В Эстонии за чертой бедности находились 19% жителей. В среднем в Евросоюзе в 2008 году бедствовал каждый шестой, или 17% населения.

В категории пожилых людей в возрасте 65 лет и старше самый высокий уровень риска нищеты был в Латвии (51), на Кипре (49), в Эстонии (39) и Болгарии (34). В Литве в крайней нужде жили 29% пожилых людей старше 65 лет. Самые низкие показатели уровня бедности в этой категории людей в Венгрии (4), Люксембурге (5) и Чехии (7).

Самый низкий показатель риска нищеты из всех стран Евросоюза был в Чехии (9), Нидерландах и Словакии (по 11), Дании, Венгрии, Австрии, Словении и Швеции (по 12).

Уровнем бедности, по критериям Евросоюза, считается доход, не достигающий 60% средней зарплаты в стране. В связи с тем что уровень жизни и размер средней зарплаты во всех странах сильно различается, этот критерий является относительным, сообщает БЕЛТА.