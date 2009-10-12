Каждый пятый житель Европы страдает от слишком высокого уровня ночного шума

На это обращает внимание Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Бюро выпустило руководство по проблемам ночного шума для стран Европы. В нем изложены новейшие результаты исследования о вреде ночного шума для здоровья людей, а также рекомендации о его предельно допустимых уровнях.

Согласно предлагаемым стандартам, ежегодный усредненный уровень ночного шума не должен превышать 40 децибел, что соответствует уровню шума на тихой улице в жилых кварталах. Даже незначительно более высокие уровни шума могут вызывать легкие расстройства здоровья, например, в виде нарушений сна. Длительное среднее воздействие шума, превышающего 55 децибел, что соответствует уровню шума на оживленной городской улице, может стать причиной повышения артериального давления и нарушений деятельности сердца. Во время сна нервная система и весь организм человека продолжают реагировать на звуки. Нарушение сна и раздражительность - это первые последствия воздействия ночного шума, и они могут привести к развитию психических расстройств, сообщает БЕЛТА.

«В Европейском регионе чрезмерный шум стал сейчас ведущей экологической проблемой. Новое руководство поможет странам углубить понимание проблем, связанных с шумом и здоровьем, и принять меры для их решения», - заявил руководитель подразделения по неинфекционным болезням и окружающей среде в Европейском региональном бюро ВОЗ Срдан Матик.