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Каждый понедельник люди тратят полчаса рабочего времени на нытье

13 сентября 2011 08:26
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Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на опрос общественного мнения, понедельник британцы единодушно назвали самым ненавистным днем недели. Опрос, проведенный компанией Flomax Relief, показал, что каждый респондент в среднем в понедельник жалуется на жизнь в течение 34 минут против 22 минут в обычный день.Такую нелюбовь к понедельникам психологи объясняют злоупотреблениями и переутомлением в выходные дни. Именно в понедельник люди вдруг начинают ощущать лишний вес, боли в спине и немотивированную агрессию, которую склонны объяснять нарушениями режима дня на прошлой неделе или перееданием в минувшие выходные.
# общество

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