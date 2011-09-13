Каждый понедельник люди тратят полчаса рабочего времени на нытье

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на опрос общественного мнения, понедельник британцы единодушно назвали самым ненавистным днем недели. Опрос, проведенный компанией Flomax Relief, показал, что каждый респондент в среднем в понедельник жалуется на жизнь в течение 34 минут против 22 минут в обычный день.Такую нелюбовь к понедельникам психологи объясняют злоупотреблениями и переутомлением в выходные дни. Именно в понедельник люди вдруг начинают ощущать лишний вес, боли в спине и немотивированную агрессию, которую склонны объяснять нарушениями режима дня на прошлой неделе или перееданием в минувшие выходные.