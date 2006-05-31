Каждый метр служебного жилья должен использоваться по назначению

Об этом заявил на встрече с журналистами Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. По протестам и требованиям прокуроров в 2005 году отменено 95 незаконных решений о распределения служебного и социального жилья. 254 чиновника привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.

Прокурорские проверки показывают: эта категория квадратных метров нередко выделяется незаконно. В 2005 году главным надзорным ведомством страны вынесено 244 представления и предписания главам областных, городских и районных исполкомов. На местах грешат ненадлежащим учетом нуждающихся в улучшении жилищных условий, нарушением очередности, незаконным переводом квартир в разряд социального жилья, а договор найма нередко становится бессрочным.

Сегодня государственный жилищный фонд - это 221 тысяча так называемых социальных квадратных метров. 5 тысяч квартир, где проживают свыше 10 тысяч малообеспеченных и нетрудоспособных людей. Помимо этого, около 2 миллионов квадратных метров или 37 тысяч квартир сейчас занимают лица, получившие служебное жилье.