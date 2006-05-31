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Каждый метр служебного жилья должен использоваться по назначению

31 мая 2006 08:46
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Об этом заявил на встрече с журналистами Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. По протестам и требованиям прокуроров в 2005 году отменено 95 незаконных решений о распределения служебного и социального жилья. 254 чиновника привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.

Прокурорские  проверки показывают: эта категория квадратных метров  нередко выделяется незаконно. В 2005 году главным надзорным ведомством страны вынесено 244 представления и предписания главам  областных, городских  и  районных исполкомов. На местах грешат ненадлежащим учетом нуждающихся в улучшении жилищных условий, нарушением очередности, незаконным переводом квартир в разряд социального жилья, а договор найма нередко становится бессрочным.  

Сегодня государственный жилищный фонд - это 221 тысяча так называемых социальных квадратных метров. 5 тысяч квартир, где проживают свыше 10 тысяч малообеспеченных и нетрудоспособных людей. Помимо этого, около 2 миллионов квадратных метров или 37 тысяч квартир сейчас занимают лица, получившие служебное жилье.

# общество

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