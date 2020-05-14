«Каждый конкретный случай – это каждая конкретная история». Какими препаратами в Беларуси лечат от коронавируса?

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Вопрос препаратов: чем лечим? Говорят, есть какой-то чудодейственный японский препарат. Его можно считать панацеей?
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Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
На сегодняшний момент панацеей, наверное, считать ничего нельзя. Потому что все исследования, которые идут, ведутся по абсолютно разным препаратам, которые действуют абсолютно на разные заболевания, даже между собой иногда и логически не связаны.
Это и препараты, которые мы используем для лечения малярии, которые используем для лечения каких-то заболеваний, связанных с аутоиммунными нарушениями. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Это препараты для лечения ревматоидного артрита.
Игорь Позняк:
Как принимается решение по лечению конкретного пациента?
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Елена Богдан:
Всегда лично врачом, заведующим отделением конкретного пациента, начмедом. Здесь нет ничего нового. Есть пациент, у пациента есть фоновый статус, скажем так, есть сопутствующие заболевания. И с учетом этого назначаются те или иные препараты.
Например, очень много мы говорим о таком препарате, как Иммард. Мы его назначаем, он включен в наш клинический протокол. Но его нельзя назначить пациентам определённой группы, у которых есть нарушения ритма сердца. Потому что этот препарат еще больше усугубит. И мы можем потерять человека не от коронавирусной инфекции, а потерять человека от нарушения ритма, который может стать фатальным в любой момент.
Поэтому каждый конкретный случай – это каждая конкретная история.