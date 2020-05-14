Прямой эфир

«Каждый конкретный случай – это каждая конкретная история». Какими препаратами в Беларуси лечат от коронавируса?

14 мая 2020 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Вопрос препаратов: чем лечим? Говорят, есть какой-то чудодейственный японский препарат. Его можно считать панацеей?

Главврач из Столбцов, переболевшая коронавирусом: «Я считаю, что я здорова»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
На сегодняшний момент панацеей, наверное, считать ничего нельзя. Потому что все исследования, которые идут, ведутся по абсолютно разным препаратам, которые действуют абсолютно на разные заболевания, даже между собой иногда и логически не связаны.

Это и препараты, которые мы используем для лечения малярии, которые используем для лечения каких-то заболеваний, связанных с аутоиммунными нарушениями. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Это препараты для лечения ревматоидного артрита.

«Каждый конкретный случай – это каждая конкретная история». Какими препаратами в Беларуси лечат от коронавируса?-1

Игорь Позняк:
Как принимается решение по лечению конкретного пациента?

«Им так тяжело работать в этих скафандрах. Дышать тяжело – видно по ним». Оператор СТВ лежит в больнице с коронавирусом

Елена Богдан:
Всегда лично врачом, заведующим отделением конкретного пациента, начмедом. Здесь нет ничего нового. Есть пациент, у пациента есть фоновый статус, скажем так, есть сопутствующие заболевания. И с учетом этого назначаются те или иные препараты.

Например, очень много мы говорим о таком препарате, как Иммард. Мы его назначаем, он включен в наш клинический протокол. Но его нельзя назначить пациентам определённой группы, у которых есть нарушения ритма сердца. Потому что этот препарат еще больше усугубит. И мы можем потерять человека не от коронавирусной инфекции, а потерять человека от нарушения ритма, который может стать фатальным в любой момент.

Поэтому каждый конкретный случай – это каждая конкретная история.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Игорь Позняк

Другие новости рубрики

Все новости
«Им так тяжело работать в этих скафандрах. Дышать тяжело – видно по ним». Оператор СТВ лежит в больнице с коронавирусом
14 мая 2020 17:37

«Им так тяжело работать в этих скафандрах. Дышать тяжело – видно по ним». Оператор СТВ лежит в больнице с коронавирусом

«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах
14 мая 2020 17:35

«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах

Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе
14 мая 2020 17:26

Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе