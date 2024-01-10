Каждый художник может заниматься иконописью? Ответил иерей Алексей Шишко

О чем нам может рассказать икона Рождества? Об этом и не только поговорили с гостем.

Иерей Алексей Шишко, настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца д. Могильно Молодечненской епархии:

Икона как притча Христова. Притча проста, казалось бы, Христос применяет самые простые сюжеты в своих притчах, но сколько богословия, сколько книг написано об этой притче. Иконография Рождества Христова тоже имеет целый рассказ. Икона Рождества содержит в том числе и евангельскую историю.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Каждый ли может написать икону?

Иерей Алексей Шишко:

Для этого нужна особая подготовка, умение. Икона – это очень ответственный результат художника. Помимо того, что нужно владеть навыками художественными, нужно еще знать, что пишется, для чего это пишется. Ту же икону Рождества Христова можно скопировать и достаточно успешно. Но если не понимать смысла в этой иконе, какую задачу она несет, зачастую хороший, профессиональный художник, который решил заниматься и иконописью, но себя не приобщает к пониманию ее, то икона становится почти светской.