Каждый художник может заниматься иконописью? Ответил иерей Алексей Шишко

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Алексеем Шишко, настоятелем прихода храма святителя Николая Чудотворца д. Могильно Молодечненской епархии.
О чем нам может рассказать икона Рождества? Об этом и не только поговорили с гостем.
Иерей Алексей Шишко, настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца д. Могильно Молодечненской епархии:
Икона как притча Христова. Притча проста, казалось бы, Христос применяет самые простые сюжеты в своих притчах, но сколько богословия, сколько книг написано об этой притче. Иконография Рождества Христова тоже имеет целый рассказ. Икона Рождества содержит в том числе и евангельскую историю.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Каждый ли может написать икону?
Иерей Алексей Шишко:
Для этого нужна особая подготовка, умение. Икона – это очень ответственный результат художника. Помимо того, что нужно владеть навыками художественными, нужно еще знать, что пишется, для чего это пишется. Ту же икону Рождества Христова можно скопировать и достаточно успешно. Но если не понимать смысла в этой иконе, какую задачу она несет, зачастую хороший, профессиональный художник, который решил заниматься и иконописью, но себя не приобщает к пониманию ее, то икона становится почти светской.
Подробности в видео.