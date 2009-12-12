Каждый четвертый персональный компьютер содержит материалы порнографического характера

Таковы шокирующие результаты проверки самой крупной локальной сети Гомеля.

В Гомеле расследуют громкое дело о распространении детского порно в компьютерной сети. Среди сетевых педофилов оказались и несовершеннолетние, и зрелые люди, занимающие положение в обществе. Имена сейчас не называются. Каждому из них грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Статья, предусматривающая наказание для педофилов, появилась в белорусском уголовном кодексе всего год назад. За это время в стране по ней заведено 13 дел, 7 из них в Гомельской области.

Юрий Маркевич, начальник отдела по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:

Будет дана правовая оценка действиям всех участников данного процесса. Но мы вышли только на верхушку айсберга. Проблемы есть, и очень большие. Поэтому задачей при проведении данных оперативно-розыскных мероприятий было не столько привлечь к уголовной ответственности и каким-то образом наказать, а именно не допустить, предотвратить распространение детской порнографии.

Следствию предстоит так же разобраться и в том, почему отсутствовал надлежащий контроль за незаконной информацией, находящейся в свободном доступе среди иных ресурсов локальной сети.

А тем временем продолжается суд над белорусско-израильской парой педофилов, не только распространявших, но и занимавшихся производством детской порнографии.