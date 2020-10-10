Каждые выходные до начала ноября. В Беларуси продолжают работать сезонные сельхозярмарки

Новости Беларуси. В Минске и других городах страны продолжают работу сезонные сельхозярмарки. Самая большая торговая площадка в столице развернулась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На импровизированных прилавках богатый ассортимент: покупателям предлагают свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты. Участие в ярмарках принимают торговые и сельхозорганизации, предприятия потребкооперации, а также фермеры из разных регионов Беларуси.