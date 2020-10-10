Прямой эфир

Каждые выходные до начала ноября. В Беларуси продолжают работать сезонные сельхозярмарки

10 октября 2020 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске и других городах страны продолжают работу сезонные сельхозярмарки. Самая большая торговая площадка в столице развернулась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждые выходные до начала ноября. В Беларуси продолжают работать сезонные сельхозярмарки-1

На импровизированных прилавках богатый ассортимент: покупателям предлагают свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты. Участие в ярмарках принимают торговые и сельхозорганизации, предприятия потребкооперации, а также фермеры из разных регионов Беларуси.

Каждые выходные до начала ноября. В Беларуси продолжают работать сезонные сельхозярмарки-4

Проводить такую торговлю планируют каждые выходные до начала ноября. 11 октября торговые площадки вновь будут ждать покупателей с 10:00.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами Координационного совета
10 октября 2020 14:05

Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами Координационного совета

Кто и зачем принимает участие в автопробеге? Мнения четырёх белорусов
10 октября 2020 14:01

Кто и зачем принимает участие в автопробеге? Мнения четырёх белорусов

В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий
10 октября 2020 13:35

В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий