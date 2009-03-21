Каждую пятую банку белорусского березового сока отправят на экспорт

Лесничества приступили к заготовке полезного напитка. Cамовольно «добывать» сок белостволых красавиц запрещено. За это полагается внушительный штраф. Березовый сок белорусского разлива – продукт востребованный. География поставок: Германия, Казахстан, Россия и даже Япония.



С особым трепетом к сбору полезного напитка относятся лесники. Аккуратно отбирают деревья, отмеченные под рубку в возрасте более 70 лет. Делают пропил. Здесь как в медицине, главный принцип – не навреди. Одно неосторожное движение и дерево может погибнуть. Потому помимо подсочки, а именно так называют процесс заготовления сока, специальные бригады следят за березовыми нелегалами. Через несколько дней на заводах начнут переработку одного из самых полезных даров природы. В планах предприятия – более полутора тысяч тонн сока. Сбор сока длится всего 15 дней в году. Одна береза может дать до 200 литров сока.