Каждую четвертую женщину в Беларуси бьет муж

Более 92 процентов женщин сталкиваются в своей жизни с разными видами насилия в Беларуси.

Каждую четвертую бьет муж. Четыре из пяти в возрасте от 18 до 60 лет подвергаются психологическому насилию в семье, более 22 процентов испытывают экономическое насилие. При этом насильник номер один — муж. Ну а дальше по списку — сын, брат, свекор...

За 10 месяцев этого года зарегистрировано 146 убийств и 316 тяжких телесных повреждений, которые получены во время семейных баталий. По словам начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Романа Мельника, «по жестокости и тяжести последствий такие преступления нередко превосходят заранее спланированные, хорошо подготовленные преступные деяния, совершаемые закоренелыми рецидивистами и организованными группами». При этом 90 процентов преступлений совершают мужчины.

А закона о предотвращении семейного насилия, который действует во многих странах, у нас до сих пор нет, пишет «СБ-Беларусь сегодня».