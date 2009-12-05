Прямой эфир

Каждую четвертую женщину в Беларуси бьет муж

05 декабря 2009 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Более 92 процентов женщин сталкиваются в своей жизни с разными видами насилия в Беларуси.

Каждую четвертую бьет муж. Четыре из пяти в возрасте от 18 до 60 лет подвергаются психологическому насилию в семье, более 22 процентов испытывают экономическое насилие. При этом насильник номер один — муж. Ну а дальше по списку — сын, брат, свекор...

За 10 месяцев этого года зарегистрировано 146 убийств и 316 тяжких телесных повреждений, которые получены во время семейных баталий. По словам начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Романа Мельника, «по жестокости и тяжести последствий такие преступления нередко превосходят заранее спланированные, хорошо подготовленные преступные деяния, совершаемые закоренелыми рецидивистами и организованными группами». При этом 90 процентов преступлений совершают мужчины.

А закона о предотвращении семейного насилия, который действует во многих странах, у нас до сих пор нет, пишет «СБ-Беларусь сегодня».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 декабря 2009 16:52

Процентные ставки по выдаваемым в Беларуси кредитам в 2010 году будут снижаться

04 декабря 2009 16:50

Ростовской старушке дали квартиру через 40 минут после разговора по «прямой линии» с Путиным

04 декабря 2009 16:41

Журналист пригрозил устроить взрыв на жеребьевке ЧМ-2010