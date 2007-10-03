Каждому растению свой паспорт, страховку и виртуальную прописку

Изобретенная белорусскими учеными система компьютерного учета флоры поразила европейских биологов.

За ее разработку наша страна получила премию, в ботанике аналогичную Нобелевской. Награду "Серебряный лист" международной организации "Планта Европа" присудили биологу Олегу Масловскому.

Там, куда люди приходят за нирваной, Олег Масловский упражняется в математике. Джи-пи-эс навигатор определяет прописку каждого дерева с точностью до пяти метров. Так ботаники составляют карты городской флоры. Все исследования уже спустя каких-то полчаса переходят в онлайн режим. Именно эта оригинальная белорусская программа разошлась по лабораториям других 20 стран мира.

В электронном паспорте, например, редчайшего гигантского подснежника - не только детальное описание, но и своего рода инструкция по сохранению. Перед тем, как попасть в виртуальный гербарий, растения проходят испытание весами и микроскопом.

Это только кажется, что выяснять, как правильно топтать бруснику - ненужное занятие. На самом деле так белорусские ботаники определяют, сколько лукошек ягод соберут в каждом лесу. А уже в конце года поучиться этому умению у белорусов приедут голландские экологи.

