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Каждому асу своего дела - по ценному подарку

08 сентября 2006 09:23
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8 сентября в столице наградят лучших представителей разных профессий. По итогам конкурса "Минский мастер" в этом году 28 победителей. Такое мероприятие проходит в третий раз. В этом году жюри конкурса оценивало и новых специалистов: кабельщика-спайщика, машиниста электропоезда, начальника почтовых отделений связи. Победителей награждят дипломами, денежными премиями и призами. Кстати, опыт проведения такого рода конкурса перенял у минчан и Севастопольский городской Совет профсоюзов. В этом году в крымском городе конкурс прошел впервые.
# общество

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