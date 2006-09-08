Каждому асу своего дела - по ценному подарку

8 сентября в столице наградят лучших представителей разных профессий. По итогам конкурса "Минский мастер" в этом году 28 победителей. Такое мероприятие проходит в третий раз. В этом году жюри конкурса оценивало и новых специалистов: кабельщика-спайщика, машиниста электропоезда, начальника почтовых отделений связи. Победителей награждят дипломами, денежными премиями и призами. Кстати, опыт проведения такого рода конкурса перенял у минчан и Севастопольский городской Совет профсоюзов. В этом году в крымском городе конкурс прошел впервые.