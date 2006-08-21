Каждой многодетной семье - отдельное жильё

Власти Гродненской области помогают многодетным семьям обзавестись собственным жильем, предоставив безвозмездный государственный кредит.

...В семье Ковшуков девять детей, двое из которых приёмные. Раньше жили в обычной городской квартире и даже не мечтали, что куда-то переедут.

В роли волшебников выступили местные власти, говорит многодетная мать Янина Ковшук. Конечно, можно было бы вступить в кооператив и достроить недостающие квадраты. Но в этом случае решение "квартирного вопроса" многодетной семьи могло затянуться на несколько лет.

Приобрести свой дом гораздо быстрее удалось благодаря государственной программе поддержки многодетных семей. Местные власти предложили Янине Каземировне безвозмездный кредит на покупку жилья.

Все многодетные семьи стоят на учёте в райисполкоме. Создана отдельная очередь, где есть возможность строить жилье за счёт субсидий или кредитов ЖСК. Председатель Свислочского райисполкома Иван Крупица отметил, что на строительство жилья для многодетных семей за последние два года потрачено около 100 млн. рублей.