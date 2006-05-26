Каждой деревне - свой паспорт

В Лидском районе Гродненской области прошла паспортизация деревень.

Теперь каждая из них имеет документ, где записана история деревни, сведения о старожилах, детях и даже количестве скота на подворье. Таким образом, местные власти решили вписать деревни своего района в историю и подтвердить их географическую прописку.



Идея раздать деревням паспорта принадлежит председателю Третьяковского сельского совета Лидского района Елене Валюк. Она рассказала, что об этом думала ещё лет десять назад, будучи секретарём сельсовета. По каждой деревни,

по ее словам, всегда было много бумаг: перепись деревенского населения - в одной папке, учёт скота - в другой. Документы могли затеряться, и тогда всю работу приходилось переделывать заново. Теперь на каждую деревню свой документ. <В паспорте имеются все данные: и о человеке, и о хозпостройках, и о колодцах, и о животных: Сейчас всю информацию можно получить сразу, листая одну папку>, - рассказала Елена Валюк.

Теперь Елена Анатольевна наделена полномочиями паспортистки. По данному документу можно изучать и просьбы жителей к местным властям.

Паспорта получили все 17 деревень Третьяковского сельского совета в Гродненской области.

Местные жители говорят, теперь их деревни получили своё историческое <гражданство>. И даже если какой-то из них из-за небольшого числа жителей нет на карте Беларуси, то про существование, например, деревни Ёдки и её

шестнадцати деревень-соседок забыть не должны. Сельчане говорят, с пропиской в паспорте не поспоришь.