Каждая третья тонна вторичных отходов в Беларуси возвращается в оборот

Новости Беларуси. Ежегодно на свалки Беларуси попадает около 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Чтобы сберечь природные ресурсы и при этом получить прибыль, на помощь приходит раздельный сбор и переработка вторсырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за прошлый год собрано практически 800 тысяч тонн вторичных ресурсов. Это в два раза больше, чем 10 лет назад. В оборот возвращается примерно каждая третья тонна отходов. Производственная мощность экспериментального сортировочного завода – 30 тысяч тонн в год. К примеру, одной только макулатуры заготовили около 4 000 тонн. После сортировки она отправляется на переработку и получает вторую жизнь.

Вадим Башилов, заместитель директора предприятия по переработке коммунальных отходов:

Это один из объектов, который мы используем для закупки, заготовки вторичных материальных ресурсов с последующей их реализацией перерабатывающим предприятиям. Для населения созданы условия – четыре стационарных пункта приема вторичных материальных ресурсов, где мы закупаем у населения за наличный расчет вторичные материальные ресурсы.

Александр Царанков, заместитель начальника участка предприятия по переработке коммунальных отходов:

Мы получаем данный вид продукции, в ассортименте люки колодцев, колодцы, дождеприемники и так далее. Способом смешивания полимеров при температуре в реакторе 200-250 градусов получаем пластическую массу, которая потом отформировывается в гидропрессе, остывает, производится формовка.