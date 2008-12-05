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Каждая неделя приносит стране горестный урожай ДТП с участием маршруток

05 декабря 2008 17:46
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Не так давно в Гродно попытка водителя проскочить на желтый обернулось трагедией.

Металлическое основание  ограждения прошло сквозь салон. Все пассажиры были госпитализированы. Молодому парню ампутировали ногу. Вчера в Могилеве под колесами маршрутки погиб двухлетний ребенок.

Очередная авария в Минске. «Газель» двигалась по улице Маяковского. Аварию спровоцировал водитель Фольсквагена. Он не  уступил дорогу. К счастью, в маршрутке не было людей. Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу скорой помощи.

Специальное  подразделение ГАИ контролирует техническое состояние маршруток каждый день. Его сотрудники не перестают удивляться. В случае если основная дверь  заклинит, салон этого авто превратится в камеру – запасной выход открывается с трудом. Режимы труда  и отдыха водителями иногда превышены по максимуму. За баранкой - порой по 16 часов.

Нарушение ПДД приобретает масштабы пандемии. А расхожая фраза «время- деньги» в этой профессии имеет прямой смысл. В данном случае, чем больше пассажиров, тем больше заработок. В погоне за клиентом не грех и проскочить. У пассажиров такие скоростные виражи иногда вызывают шок.

И действительно страшно. В прошлом году по вине лихачей в маршрутках было совершено более 30 ДТП, в которых 3 человека погибли и более 40 получили ранения.

# общество

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