Каждая неделя приносит стране горестный урожай ДТП с участием маршруток

Не так давно в Гродно попытка водителя проскочить на желтый обернулось трагедией.

Металлическое основание ограждения прошло сквозь салон. Все пассажиры были госпитализированы. Молодому парню ампутировали ногу. Вчера в Могилеве под колесами маршрутки погиб двухлетний ребенок.



Очередная авария в Минске. «Газель» двигалась по улице Маяковского. Аварию спровоцировал водитель Фольсквагена. Он не уступил дорогу. К счастью, в маршрутке не было людей. Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу скорой помощи.

Специальное подразделение ГАИ контролирует техническое состояние маршруток каждый день. Его сотрудники не перестают удивляться. В случае если основная дверь заклинит, салон этого авто превратится в камеру – запасной выход открывается с трудом. Режимы труда и отдыха водителями иногда превышены по максимуму. За баранкой - порой по 16 часов.

Нарушение ПДД приобретает масштабы пандемии. А расхожая фраза «время- деньги» в этой профессии имеет прямой смысл. В данном случае, чем больше пассажиров, тем больше заработок. В погоне за клиентом не грех и проскочить. У пассажиров такие скоростные виражи иногда вызывают шок.

И действительно страшно. В прошлом году по вине лихачей в маршрутках было совершено более 30 ДТП, в которых 3 человека погибли и более 40 получили ранения.

