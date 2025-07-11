Казаков: белорусы – это другое, другая Европа, лучшая её часть

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Мы 17 сентября вспомнили о том, что это был День единения народов. Просто у нас в идеологии не заложена суть ненависти. Вот украинцы в свою идеологию вложили ненависть. Поляки в свою идеологию вкладывают ненависть. Или к русским, или, например, к украинцам. А у нас нет этой идеологии ненависти. У нас даже день называется не День освобождения от оккупации Польши, а День народного единства, потому что мы могли бы и так назвать, но не хотим, потому что белорусы другие. Вот эту фразу все не любят – «это другое», так вот белорусы – это другое, это другая Европа, иная, лучшая, лучшая часть Европы. Еще 20 лет назад нам тыкали и говорили, что мы, поляки, литовцы, хорошо живем. Живите хорошо, а мы живем лучше вас, потому что мы другая, мы лучшая Европа, настоящая Европа, та, про которую в книжках нормальных Эриха Марии Ремарка написано, которая в книжках всех остальных классиков, которых вы, наверное, никогда не читали, уже не почитаете, потому что не поймете.