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Казахстанская поэтесса оценила стихи на макаронах в два миллиона долларов

30 мая 2010 12:33
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Казахстанская пенсионерка Марал Оспанова подала в суд на производителя макарон, потребовав компенсации за то, что на упаковках были помещены ее стихи.

Размер компенсации она оценила в 299 миллионов 40 тысяч тенге (около двух миллионов долларов). Османова рассказала, что стихи, о которых идет речь, посвящены Казахстану и были ранее опубликованы в сборнике ее произведений. С предложением поместить их на упаковки производитель макарон обратился к ней около двух лет назад. Оспанова, по ее словам, тогда дала предварительное согласие. Недавно она узнала, что эта идея была реализована, и решила потребовать денег за использованный материал.

Ответчик теперь заявляет, что поэтесса дала принципиальное согласие на сотрудничество. Этого, по мнению производителя, вполне достаточно. Суд по иску Оспановой уже начался. В то же время обе стороны, отмечает Lenta.ru, готовы к переговорам.

# общество

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