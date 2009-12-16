Казахстан отмечает День Независимости

В эту резиденцию Нурсултана Назарбаева посторонним вход разрешен — сейчас здесь музей.

Рабочий кабинет: карта Казахстана, кресло и стол из красного дерева за которым сидел Назарбаев. Всеобщему обозрению даже белый ковер — тот самый, на котором стоял Президент во время инаугурации. И так называемый Золотой зал, в котором проходили переговоры на высшем уровне.

Акмарал Елеуова, гид музея Нурсултана Назарбаева:

После обретения независимости в течение нескольких лет Казахстан установил международные связи более чем со 120 странами мира. Здесь представлены фотографии саммита глав государств-участниц СНГ, который проходил в Минске в 2007 году, и сувениры, врученные в ходе совместных встреч. Например, шкатулка от белорусского Президента Александра Лукашенко.

Главы двух государств видятся довольно часто. И не только на саммитах в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. Совсем недавно Назарбаев в очередной раз посетил Беларусь. Эту встречу оба Президента назвали прорывной в двухсторонних отношениях. Подписано рекордное количество контрактов — 30. Ожидаемый экономический эффект —3 миллиарда долларов.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Была подписана дорожная карта между двумя странами, которая предполагает решение многих вопросов и в агропромышленном комплексе, и в промышленности, и в здравоохранении, и в социальной сфере. В перспективе будут решаться и вопросы переработки нефти на перерабатывающих заводах Беларуси.

Казахстанскую дипмиссию в Беларуси Анатолий Смирнов возглавляет недавно. Но за несколько месяцев уже успел полюбить белорусские костюмы и белорусские продукты.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Самая лучшая сметана — в Беларуси, самое лучшее молоко — в Беларуси, самая лучшая мебель — в Беларуси. Та продукция, которая выпускается, доступна для народа.

Этот «Белорус» в казахстанском Семипалатинске уже давно не иностранец. Белорусские комплектующие плюс казахстанская сборка — равно совместный трактор. Причем, в уравнении с двумя известными сумма с каждым годом увеличивается. Сейчас доля Минского тракторного завода здесь составляет 70%.

Рашид Таипов, коммерческий директор автосборочного завода (Семипалатинск):

6 операций за раз делают: пашут, сеют, укрывают, удобрения и еще сверху прикапывают — и это все за один заход.

У Беларуси и Казахстана 15 совместных предприятий. В проекте — создать еще одно производство с Минским автомобильным заводом и совершенно новое с БелАЗом. Сегодня страны делают ставку на более тесную интеграцию. Беларусь, Казахстан и Россию объединит Таможенный союз и единое экономическое пространство.