Казахи возложили цветы к могиле Леонида Беды в Минске

12 тысяч километров — в благодарность за подвиг! Именно такое расстояние преодолела автоэкспедиция из Казахстана, чтобы отдать дань памяти соотечественникам, погибшим при освобождении Беларуси от фашизма. Участники уже проехали через сотни городов Казахстана, России и Беларуси, и сегодня их принял Минск.

Спортсмены возложили цветы к Памятному знаку воинам-освободителям и к могиле своего соотечественника, Дважды Героя Советского союза Леонида Беды. Его именем названа одна из улиц белорусской столицы.

Михаил Тюнин, исполнительный директор Общественной организации «Жалгас» (Казахстан):

Здесь, в Беларуси такое особое отношение к памяти о войне. Очень приятно, что помнят наших соотечественников, которые принимали участие в освобождении другой страны. Это сейчас другой, а тогда — нашей общей родины, отрадно, что в Беларуси так относятся к воинам-освободителям из Казахстана.