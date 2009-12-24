Католики всего мира отмечают сочельник — вечер накануне Рождества

Во всех католических храмах идут праздничные богослужения на белорусском и польском языках.

В главном католическом храме Беларуси — Минском Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии — в самом разгаре святая месса. До начала службы температура внутри была почти такая же, как и на улице, но через несколько часов даже фрески «заплачут» – на них появится конденсат.

Людей много и в самом костеле, и на улице. Рождество считается одним из самых торжественных праздников в христианстве.

После мессы верующих ждет ужин, а ужин в сочельник — важный ритуал. Начинается он после появления на небе первой звезды, на столе — постные блюда. Возглавляет его отец семейства. Есть обычай оставлять за рождественским столом незанятое место – для нежданного гостя. Ну а родители по традиции рассказывают чудесную историю рождения Христа своим детям.

Праздник должен получиться не просто теплым и домашним, но и духовным. Без пищи духовной в канун Рождества не обойтись. Так считают и священнослужители.

По численности католики являются второй после православия конфессией верующих в Беларуси. Завтра службы в костелах будут идти с самого утра и в течение всего дня. Есть возможность посвятить его религиозному общению или встретиться с родными.