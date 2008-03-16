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Католики всего мира отмечают сегодня Пальмовое воскресенье

16 марта 2008 14:51
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Праздник связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда он въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу.

Христиане изображают эту сцену каждый год за неделю до Пасхи - в знак ожидания будущего воцарения Бога. В Пальмовом шествии участвуют как священники, так и прихожане. В этом году впервые в Минске к нему добавился новый персонаж - настоящий живой осел.

Роль молодой ослицы Спасителя выпало исполнять Вжику - уже пожилому пятнадцатилетнему самцу, которого привезли из этнографического центра в Дудутках. Здесь вообще много условностей, но они не мешают верующим задуматься о глубинном смысле праздника.

Когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, его встречали так, как в то время было принято встречать царей - с пальмовыми листьями в руках. Сейчас в Беларуси из-за климата традиция немного изменилась, и Бога встречают ветками вербы, можжевельника или колосками - главное, чтобы они были красивыми и нарядными.

Но торжество входа Господа в Иерусалим всего спустя несколько дней сменилось страданиями. Уже завтра у католиков начнется Страстная неделя, названная так в память о последних земных днях Христа. Завершится она главным христианским праздником - Пасхой.

Католики ждут Пасху, тем более что в этот день заканчивается Великий пост. В день Воскресения Христова праздничными куличами и яйцами смогут угоститься все, кто сегодня пришел к костелу - за исключением, разве что, осла.

А вот православным  верующим до Пасхи  чуть больше месяца. В этом году её будут праздновать  27 апреля. Сегодня же православная церковь отмечает Торжество Православия. Это праздник установлен в 842 году. Именно тогда царица Феодора восстановила традиции почитания святых икон. По её инициативе в Константинополе был проведён Собор, где иконоборцев предали анафеме. Тогда же патриарх Мефодий установил Чин православия, который должен был совершаться в первое воскресенье Великого поста и содержать благословения правоверным и анафемы еретикам. С тех пор в этот день Чин православия совершают  во всех православных храмах  по окончании божественной литургии.

# общество

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