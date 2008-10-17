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Католики празднуют 30-тилетие служения Папы Римского Иоанна Павла второго

17 октября 2008 07:42
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Памятник от белорусских прихожан. Мероприятия начались освящением скульптуры понтифика на Мядельщине. Церемонию открыл Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Торжества пройдут во всех католических приходах Беларуси, но центром событий станет Минская архиепархия.

Для католиков всего мира личность Иоанна Павла Второго – пример для подражания. Его служение оказалось самым долгим – почти 27 лет. Он превзошёл по популярности других понтификов. И еще при жизни стал "Великим Папой". Иоанн Павел Второй не обходил вниманием деятельность католиков Беларуси. Он определили здесь костельную иерархию, провел реорганизацию структуры белорусского костела. Архикафедральный костел в Минске украшает подаренная им икона Пресвятой Девы Марии.
# общество

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