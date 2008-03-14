Прямой эфир

Католики готовятся к одному из великих христианских праздников - Воскресению Христову

14 марта 2008 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В предстоящее - Вербное воскресенье - начинается Пальмовая неделя.Праздник, открывающий Страстную неделю, посвящен воспоминанию входа Иисуса Христа в Иерусалим.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 марта 2008 18:02

Максимально использовать геополитическое положения Беларуси для увеличения транзитного грузопотока

13 марта 2008 18:00

Воздушный энергопатруль

13 марта 2008 15:14

Погоня за пьяным лихачом обернулась публичными извинениями и строгими наказаниями