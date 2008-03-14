Католики готовятся к одному из великих христианских праздников - Воскресению Христову

В республике создадут сеть современных терминальных таможенных логистических центров, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.
В Гомельской области впервые в Беларуси проведён полный мониторинг потерь тепловой энергии.
Начальник ГАИ МВД Беларуси Александр Менделев сегодня официально принес извинения за действия своих подчиненных.
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