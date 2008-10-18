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Католики Беларуси продолжают праздновать 30-летие служения Иоанна Павла 2

18 октября 2008 16:21
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Сегодня в Минске открылась выставка работ личного фотографа Папы Римского. В коллекции в основном портретные снимки. На них понтифик запечатлен на торжественных мероприятиях и неофициальных встречах с прихожанами. Кстати, Иоанн Павел второй очень ценил личное общение. Он был единственным понтификом в истории церкви, которого знали в лицо миллионы. В эти минуты в честь "Великого папы" проходит торжественная месса. Часовню Архикафедрального костела в Минске украсит бюст Иоанна Павла второго.
# общество

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