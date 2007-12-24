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Католики Беларуси отмечают Сочельник

24 декабря 2007 14:43
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Главная литургия состоится в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. А в полночь небо озарит рождественский фейерверк. Празднование пришествия Спасителя - это кульминация рождественского поста, который по строгости не уступает Великому.

В Сочельник, то есть сегодня, верующие едят только распаренное зерно с медом, а вечером, с появлением на небе первой звезды - вся семья собирается на праздничный ужин. На столе должны быть только постные блюда, оплатка - особый рождественский хлеб и обязательно свеча.

Особые праздничные украшения сегодня в костелах - вертепы-фигуры Девы Марии и святого Иосифа.
# общество

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