Католическая конфессия в Беларуси - вторая по числу верующих

Наибольшее количество католиков в западных регионах страны. Только в Гродненской области их почти 40%.

Но только за последние десятилетия у них появилась возможность открывать приходы, строить новые храмы. Государство передало общинам бывшие костёлы и активно помогает в их реставрации. Вот история о том, как светская власть и власть духовная вместе восстанавливали один из таких храмов.

Сегодня ксёндз Лешек Домагала и заместитель председателя местного хозяйства Антон Андрушевич встречаются уже как старые знакомые. Их сблизило одно общее дело – реставрация костёла в деревне Коптёвка. В начале 90-х храм районные власти передали прихожанам. Молодой священник, приехавший из соседней Польши, с первого дня приступил к амбициозному проекту. Бывшая мельница должна была снова стать костёлом. В местном СПК идею поддержали. Большая стройка закончилась в 2000 году. Однако тесные связи прихода и руководства хозяйства сохранились и по сей день.

Посильную помощь при реставрации храма оказывали все прихожане, не зависимо от вероисповедания. В день на участке трудилось по 50-т человек. Всю работу в основном приходилось делать руками. Ксёндз Михаил Ластовский в то время был на практике в этом костёле. В его жизни это была первая масштабная стройка.

После обновления костёла, сюда вернулась и его главная святыня. Ксёндз Лешек лично привёз копию чудотворной иконы Божей Матери Ясногурской. Не меньшим чудом в Коптёвке считают и возрождение костёла. Именно он, говорят здесь, сплотил прихожан разных национальностей и конфессий.

