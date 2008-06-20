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Католическая конфессия в Беларуси - вторая по числу верующих

20 июня 2008 17:29
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Наибольшее количество католиков в западных регионах страны. Только в Гродненской области их почти 40%.

Но только за последние десятилетия у них появилась возможность открывать  приходы, строить новые храмы. Государство передало общинам бывшие костёлы и активно помогает в их реставрации. Вот история о том, как светская власть и власть духовная вместе восстанавливали один из таких храмов.

Сегодня ксёндз Лешек Домагала и заместитель председателя местного  хозяйства Антон Андрушевич встречаются уже как старые знакомые. Их сблизило одно общее  дело – реставрация костёла в деревне Коптёвка. В начале 90-х храм  районные власти передали прихожанам. Молодой священник, приехавший из  соседней Польши, с первого дня приступил к амбициозному проекту. Бывшая   мельница должна была снова стать костёлом. В местном СПК идею поддержали. Большая стройка  закончилась в 2000 году. Однако тесные связи прихода и руководства хозяйства  сохранились и по сей день.

Посильную помощь при реставрации храма оказывали все прихожане, не  зависимо от вероисповедания. В день на участке трудилось по 50-т человек. Всю работу в  основном приходилось делать руками. Ксёндз Михаил Ластовский в то время был на практике в этом костёле. В его жизни это была первая масштабная стройка.

После обновления костёла, сюда вернулась и его главная святыня. Ксёндз  Лешек лично привёз копию чудотворной иконы Божей Матери Ясногурской. Не меньшим чудом в Коптёвке считают и возрождение костёла. Именно он, говорят здесь, сплотил прихожан разных национальностей и конфессий.

# общество

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