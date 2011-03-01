Католическая церковь Беларуси разместила в интернете Священное Писание на белорусском языке

Теперь же посетителям сайта доступны все четыре евангелия — от Матвея, Марка, Луки и Иоанна.
Онлайн-версии Священного Писания на государственном языке практикуют и за рубежом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юрий Жегарин, ксендз, пресс-секретарь секретариата Конференции католических епископов Беларуси:
Через технологии мы приближаем учение от церкви, Божье слово как можно большему количеству людей. Средства массовой информации используются для проповедования Евангелия.