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Католическая церковь Беларуси разместила в интернете Священное Писание на белорусском языке

01 марта 2011 18:41
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Священное Писание на белорусском языке До этого времени мировая паутина знала только неофициальный перевод Библии, то есть не согласованный с Ватиканом.

Теперь же посетителям сайта доступны все четыре евангелия — от Матвея, Марка, Луки и Иоанна.

Онлайн-версии Священного Писания на государственном языке практикуют и за рубежом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жегарин, ксендз, пресс-секретарь секретариата Конференции католических епископов Беларуси:
Через технологии мы приближаем учение от церкви, Божье слово как можно большему количеству людей. Средства массовой информации используются для проповедования Евангелия.

# общество # Интернет # Религия

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