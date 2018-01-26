Категории граждан и перечень услуг, которые подпадают под действие Декрета №1, сформируют до апреля

Новости Беларуси. Категории безработных граждан, которые будут полностью возмещать затраты на оказанные им услуги, а также перечень этих услуг сформируют до апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принцип работы Декрета № 1 комментируют эксперты. Напоминаем, 26 января документ подписал глава государства. Его главная цель – содействие трудоустройству. Ключевая роль отводится местным органам власти. Именно им предстоит выявлять незанятых в экономике граждан. После этого – рассмотреть каждую жизненную ситуацию отдельно, и предложить варианты решения. Например, подходящую вакансию, переобучение, помощь в организации собственного дела. Или хотя бы временную занятость.

Андрей Любин, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сейчас у нас действует заявительный принцип. То есть гражданин должен проявить свою волю и обратиться за помощью в органы трудозанятости для оказания содействия в трудоустройстве, переобучении либо других активных мер политики занятости. Мы переходим к выявительному принципу. Государство выявляет этих граждан, которым необходима помощь в трудоустройстве и оказание этих услуг. И мы идем навстречу этим людям, инициативу проявляет именно государство в лице местных органов власти.