Категории граждан и перечень услуг, которые подпадают под действие Декрета №1, сформируют до апреля

Новости Беларуси. Категории безработных граждан, которые будут полностью возмещать затраты на оказанные им услуги, а также перечень этих услуг сформируют до апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Категории безработных граждан, которые будут полностью возмещать затраты на оказанные им услуги, а также перечень этих услуг сформируют до апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принцип работы Декрета № 1 комментируют эксперты. Напоминаем, 26 января документ подписал глава государства. Его главная цель – содействие трудоустройству.
Ключевая роль отводится местным органам власти. Именно им предстоит выявлять незанятых в экономике граждан. После этого – рассмотреть каждую жизненную ситуацию отдельно, и предложить варианты решения. Например, подходящую вакансию, переобучение, помощь в организации собственного дела. Или хотя бы временную занятость.
Андрей Любин, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Сейчас у нас действует заявительный принцип. То есть гражданин должен проявить свою волю и обратиться за помощью в органы трудозанятости для оказания содействия в трудоустройстве, переобучении либо других активных мер политики занятости.
Мы переходим к выявительному принципу. Государство выявляет этих граждан, которым необходима помощь в трудоустройстве и оказание этих услуг. И мы идем навстречу этим людям, инициативу проявляет именно государство в лице местных органов власти.
На местах создадут специальные комиссии. Им также будет дано право определить сложность той или иной жизненной ситуации и принять решение о мерах финансового воздействия. Тем же, кто работать просто не хочет, придется заплатить за некоторые услуги по особому тарифу, то есть полностью возместить затраты. Касается это и тех, кто работает нелегально и таким образом не платит налоги.
В течение 2018 года будут сформованы базы нетрудоустроенных граждан на местах. Стоит отметить, что задача не только выявить безработных, но и решить вопрос занятости. При организации производств и новых рабочих мест по стране должна учитываться ситуация с занятостью.