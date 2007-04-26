Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 21 год спустя:

Традиционно в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС глава государства посещает пострадавшие регионы страны и знакомится с социально-экономическим развитием данных регионов.

Сегодня Александр Лукашенко с рабочим визитом в городе Быхове Могилевской области. Здесь Президент побывал на ряде предприятий, принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 21-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и пообщался с жителями города.

Митинги-реквиемы, посвященные чернобыльской трагедии, проходят сегодня во многих городах. В Минске траурная церемония состоялась утром в православном храме-памятнике в честь иконы Божьей матери "Взыскание погибших". В знак всенародной памяти о жертвах Чернобыля Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провёл поминальную службу. От имени церкви Владыка выразил сочувствие и сопереживание семьям и всему белорусскому народу, понесшему страшные жертвы.

Церемония возложения венков и цветов прошла в парке Дружбы народов у мемориального знака "Камень памяти жертвам и героям чернобыльской катастрофы". В мероприятии приняли участие представители Мингорисполкома, Администрации Президента, департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси, депутаты Мингорсовета, представители посольств Украины и России в Беларуси. Цветы к мемориальному знаку возложил и Владыка Филарет.