Кассир из Лепеля купила роллы и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы только представьте, после удачного шопинга вы решили порадовать себя еще и роллами, отправились за любимым блюдом, а возвращаетесь с 25 тысячами рублей.

Юрий Царев, ведущий:

Именно это произошло с кассиром из Лепеля Инной. Она стала одной из победительниц рекламной игры от торговой сети «Санта». Как это было, смотрите в нашем сюжете.