Кассир из Лепеля купила роллы и выиграла 25 тыс. рублей в «Санте»

Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы только представьте, после удачного шопинга вы решили порадовать себя еще и роллами, отправились за любимым блюдом, а возвращаетесь с 25 тысячами рублей.
Юрий Царев, ведущий:
Именно это произошло с кассиром из Лепеля Инной. Она стала одной из победительниц рекламной игры от торговой сети «Санта». Как это было, смотрите в нашем сюжете.
Инна Труш, г. Лепель:
Здравствуйте, меня зовут Инна, я из города Лепеля. Работаю кассиром в магазине. Купили сет роллов, кушали с ребенком дома. Очень вкусные в «Санте» роллы. И этот сет был счастливый, нам помог выиграть.
– Какие были ощущения?
– Сразу не поверили. Нам никогда не везло, мы не выигрывали. Первый раз выиграли. Подумали, что розыгрыш сначала. Осознание пришло, когда позвонили, приезжайте, забирайте выигрыш. Покупайте игровые товары, играйте и верьте.
*На правах рекламы.