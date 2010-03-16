Кашпировский захотел стать голосом киевского метро

Экстрасенс Анатолий Кашпировский выразил готовность принять участие в юбилейном проекте Киевского метрополитена, в рамках которого названия станций будут объявлять знаменитости.

Кашпировский заявил журналистам, что плохо знаком с киевскими станциями, но зато может «спокойно» говорить по-украински. Услышат ли киевляне голос экстрасенса в подземке, пока не сообщается, отмечает Lenta.ru.

О том, что к пятидесятилетию киевского метро каждая станция получит голос знаменитости, было объявлено в начале марта. Первоначально предполагалось, что объявлять названия станций будут политики, однако члены Верховной Рады восприняли предположение без энтузиазма. Мэр украинской столицы Леонид Черновецкий одобрил идею, но не выразил желания лично поучаствовать в проекте.

В настоящее время названия станций объявляются голосом руководителя кукольного театра Николая Петренко. Руководство метрополитена пыталось заменить его голос на голоса детей, но эта инициатива вызвала неодобрение пассажиров, которым детские голоса показались слишком резкими и высокими.