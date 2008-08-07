Карту свадебных юбилеев составили в Беларуси

Сотрудники ЗАГСов тщательно проанализировали народные традиции, и выяснили, что супруги на протяжении совместной жизни могут отмечать около сорока свадебных юбилеев. День бракосочетания считается "зеленой" свадьбой, первая годовщина - "ситцевой", двухлетие – "бумажной". Практически каждый год брака имеет своё название. Любопытно, что 13 лет совместной жизни названы в народе "кружевной" или "ландышевой" свадьбой, а 70 лет - "благодарной". Завтра же – знаковый день – 08.08.08. В белорусских загсах ожидается свадебный бум. Пары будут регистрировать с утра до вечера, без обеда, каждые 10 минут.