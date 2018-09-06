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Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе

06 сентября 2018 19:39
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Новости Беларуси. Картофельный край. Жительница Молодечненского района Елена Петрович откопала на своем участке картофель весом более килограмма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе-1

Земельный надел небольшой – лишь 5 соток. Весной хозяйка посадила только одно ведро корнеплодов.

Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе-4

Урожая же насобирала аж два мешка. Кстати, уродился не только картофель. Овощей у хорошей хозяйки – полные сусеки.

# Необычное # общество # Фотофакт

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