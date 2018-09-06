Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Картофельный край. Жительница Молодечненского района Елена Петрович откопала на своем участке картофель весом более килограмма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Земельный надел небольшой – лишь 5 соток. Весной хозяйка посадила только одно ведро корнеплодов.

Урожая же насобирала аж два мешка. Кстати, уродился не только картофель. Овощей у хорошей хозяйки – полные сусеки.