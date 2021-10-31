Карпенков о клубе «Рысь»: за этот месяц мальчишек и девчонок не стало меньше, их стало намного больше

Новости Беларуси. Военно-патриотические клубы «Рысь» могут появиться в регионах. Подобный такой уже есть в воинской части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 октября здесь проходят уроки мужества. Минские школьники с самого утра знакомятся с жизнью спецназа. Ребятам предложили освежить в памяти азы первой медицинской помощи, которую можно оказать до приезда скорой. Но больше всего пытливым гостям понравился оружейный стенд. У них была возможность подержать в руках гранатомет и пострелять в тире. Оценили школьники и мощную технику СОБРа. Клуб «Рысь» в бригаде специального назначения работает уже больше месяца. Порядка 150 школьников стали его воспитанниками. Они занимаются следопытством, строят шалаши, разводят костры, ориентируются на местности. Учатся всему, что необходимо для выживания в экстремальных условиях. Предшественник клуба «Рысь» – военно-патриотический лагерь «Доблесть». За время его работы летом вниманием внутренних войск были охвачены больше 2 000 молодых людей.