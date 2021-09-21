Карпенко: очень важно, чтобы и молодёжь, и общественные организации могли предложить интересные проекты

Если народ не теряет, а лишь приобретает, то инициатива будет поддержана Президентом. Так вышло и с предложением о создании в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив. Эти темы поднимали давно, в последний раз – во время встречи главы государства со студентами БГУ.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Сегодня очень важно, чтобы и молодежь, и общественные организации молодежные, и общественные структуры и формирования, в том числе и физические лица, которые выступают с какими-то молодежными инициативами, могли предложить интересные проекты, которые интересны и молодежи, и учитывают интересы общества, государства, были определенной патриотической направленности и прочее. Поэтому сейчас стоит задача посмотреть комплексно на нормативно-правовую базу, в том числе и на законодательную базу в области государственной молодежной политики и сформировать четкие подходы, которые позволят эти инициативы поддерживать.

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