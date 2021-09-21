Прямой эфир

Карпенко: очень важно, чтобы и молодёжь, и общественные организации могли предложить интересные проекты

21 сентября 2021 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенко: очень важно, чтобы и молодёжь, и общественные организации могли предложить интересные проекты-1

Если народ не теряет, а лишь приобретает, то инициатива будет поддержана Президентом. Так вышло и с предложением о создании в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив. Эти темы поднимали давно, в последний раз – во время встречи главы государства со студентами БГУ.

Карпенко: очень важно, чтобы и молодёжь, и общественные организации могли предложить интересные проекты-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сегодня очень важно, чтобы и молодежь, и общественные организации молодежные, и общественные структуры и формирования, в том числе и физические лица, которые выступают с какими-то молодежными инициативами, могли предложить интересные проекты, которые интересны и молодежи, и учитывают интересы общества, государства, были определенной патриотической направленности и прочее. Поэтому сейчас стоит задача посмотреть комплексно на нормативно-правовую базу, в том числе и на законодательную базу в области государственной молодежной политики и сформировать четкие подходы, которые позволят эти инициативы поддерживать.

Читайте также:

Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях

Что такое накопительное страхование пенсий и выгодно ли это белорусам? Рассказала Ирина Костевич

Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно планируют перестать отключать горячую воду летом. Насколько это реально?
21 сентября 2021 17:38

В Гродно планируют перестать отключать горячую воду летом. Насколько это реально?

Лукашенко: «Надо рассмотреть полномочия Президента и их передачу. Заглох вопрос»
21 сентября 2021 17:28

Лукашенко: «Надо рассмотреть полномочия Президента и их передачу. Заглох вопрос»

День мотострелков. 21 сентября отмечает праздник самый многочисленный род войск
21 сентября 2021 17:16

День мотострелков. 21 сентября отмечает праздник самый многочисленный род войск