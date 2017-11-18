Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта

Новости Беларуси. Рыбный день сегодня у Дворца спорта в Минске. Здесь развернулась крупная ярмарка. Карп, толстолобик, амур, щука и форель – покупателям предлагают широкий ассортимент живой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длинные очереди выстраиваются и за копченой продукцией. Покупателей торговая площадка привлекает не только большим выбором, но и низкими ценами.

Покупатели:

Я предпочитаю покупать на ярмарке рыбу, чем в магазине.

Во дворе, где я работаю, продают карпа по 4.90, в магазине он стоит 5.60. Конечно, отличаются. Поэтому и очереди стоят.

Корреспондент:

Лично вы за чем стоите?

Покупатель:

Вот за рыбкой, за карпом, толстолобиком копченым. Корреспондент:

Вы считаете, такие ярмарки, овощные, рыбные, людям нужны? Покупатель:

Конечно, нужны. Посмотрите, сколько людей, у всех хорошее настроение, почему не нужны? Конечно, нужны.