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Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта

18 ноября 2017 13:47
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Новости Беларуси. Рыбный день сегодня у Дворца спорта в Минске. Здесь развернулась крупная ярмарка. Карп, толстолобик, амур, щука и форель – покупателям предлагают широкий ассортимент живой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -1

Длинные очереди выстраиваются и за копченой продукцией. Покупателей торговая площадка привлекает не только большим выбором, но и низкими ценами.

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -3

Покупатели:
Я предпочитаю покупать на ярмарке рыбу, чем в магазине.

Во дворе, где я работаю, продают карпа по 4.90, в магазине он стоит 5.60. Конечно, отличаются. Поэтому и очереди стоят.

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -6

Корреспондент:
Лично вы за чем стоите?

Покупатель:
Вот за рыбкой, за карпом, толстолобиком копченым.

Корреспондент:
Вы считаете, такие ярмарки, овощные, рыбные, людям нужны?

Покупатель:
Конечно, нужны. Посмотрите, сколько людей, у всех хорошее настроение, почему не нужны? Конечно, нужны.

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -9

Рыбные ярмарки будут проходить в течение двух месяцев во всех районах столицы. Так что уйти с большим уловом есть шанс у каждого.

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -11

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -13

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -15

Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта -17

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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