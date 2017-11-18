Карп, толстолобик, амур, щука и форель: широкий ассортимент живой рыбы предлагает ярмарка у Дворца спорта

Новости Беларуси. Рыбный день сегодня у Дворца спорта в Минске. Здесь развернулась крупная ярмарка. Карп, толстолобик, амур, щука и форель – покупателям предлагают широкий ассортимент живой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рыбный день сегодня у Дворца спорта в Минске. Здесь развернулась крупная ярмарка. Карп, толстолобик, амур, щука и форель – покупателям предлагают широкий ассортимент живой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Длинные очереди выстраиваются и за копченой продукцией. Покупателей торговая площадка привлекает не только большим выбором, но и низкими ценами.
Покупатели:
Я предпочитаю покупать на ярмарке рыбу, чем в магазине.
Во дворе, где я работаю, продают карпа по 4.90, в магазине он стоит 5.60. Конечно, отличаются. Поэтому и очереди стоят.
Корреспондент:
Лично вы за чем стоите?
Покупатель:
Вот за рыбкой, за карпом, толстолобиком копченым.
Корреспондент:
Вы считаете, такие ярмарки, овощные, рыбные, людям нужны?
Покупатель:
Конечно, нужны. Посмотрите, сколько людей, у всех хорошее настроение, почему не нужны? Конечно, нужны.
Рыбные ярмарки будут проходить в течение двух месяцев во всех районах столицы. Так что уйти с большим уловом есть шанс у каждого.