Карнавал, ярмарка ремесленников, фейерверк: Брест с размахом отмечает День города

Новости Беларуси. От легендарного Берестья до современного Бреста. Один из старейших городов Беларуси сегодня, 30 июля, отмечает 997 лет со дня первого упоминания. Гуляния в южной столице начались еще в четверг. Сегодня же – кульминация праздника, с грандиозной программой и настоящим карнавалом. Из города-именинника передает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

На таких же больше полувека назад разъезжали генсеки, а позже и брестские молодожены. Гордость советского автопрома красавица «Чайка» – одна из ярких звезд на празднике города, и в то же время наглядный путеводитель в его же историю.

Михаил Шиянчук, житель Бреста:

Они были использованы для жениха, невесты для того, чтобы обслуживать свадьбу. Удовольствие это по тем годам было недешевое. Но потом они куда-то испарились из города. Вот эта «Чайка», она в белом цвете. Именно напоминание того исторического фактора, который был присущ нашей стране, нашему государству.

Масштаб куда меньший, только вот страсти далеко не детские. В этот знаковый день брестчане впервые по-серьезному сыграли в петанк. Дебют удался. Дело за малым – сделать диковинную игру частью и нашей спортивной культуры.

Юрий Марковский, главный судья соревнований:

Кайф игры в этом и есть. В том, что люди друг друга уважают, ценят и помогают в игре. И все это сопровождается прекрасным расположением духа, с улыбками на лице.

Так же лихо можно было окунуться и в историю города. Вход в бывший пороховой погреб Брестской крепости, словно временной портал. 28 июля 44-го – спустя несколько мгновений город будет освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Елена Воробей, учредитель благотворительного фонда «Фортификация Бреста»:

В день праздника мы хотим таким образом поздравить свой город. Напомнить жителям города небольшой эпизод его истории. На самом деле это очень здорово. Я очень благодарна зрителям, которые сегодня были с нами.



Ярмарка ремесленников, экспозиции музеев и детские шоу – народные гуляния уютно разместились на семи площадках. В стороне от праздника, кажется, не остался никто.

Ярослава Белоусова, житель Бреста:

Очень все красиво. Прошли по ремесленному городку. Даже не знала, что наши брестчане умеют так красиво делать разные поделки. Везде поют, везде радуются. Мы тоже хотим поздравить наш город с праздником.



Пётр Бутрим, СТВ:

И какой же День города без красочного карнавала. В прошлом году очаровали брестчан первым в истории. Сегодня еще большим по размаху. Настроением участники грандиозного шоу пообещали зарядить тысячи горожан.



И не соврали: карнавальная колонна под улыбки и аплодисменты горожан прошагала по центральным улицам. Брест продолжает зажигать по-крупному и с душой. Впереди – большой концерт и праздничный фейерверк.